Объявлен старт продаж в ЖК «Атмосфера»

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Сегодня, 5 февраля, PAN City Group объявляет о старте продаж квартир в новом жилом комплексе «Атмосфера» в центре микрорайона Владимирский по адресу: ул. Краснополянская, 21.

PAN City Group и дочерняя строительная компания «СИТИ Проект» возводят дом, в котором будет комфортно жить каждой семье. При проектировании мест общего пользования девелопер использует решения, которые не применялись ранее в других проектах:

— уникальный атмосферный холл с высотой потолков четыре метра, с панорамными окнами и диванной зоной;

— охраняемая зона для колясок и велосипедов в холле первого этажа;

— отдельный вход, ведущий напрямую в лифтовый холл для разгрузки мебели и крупногабаритных предметов;

— закрытый внутренний двор с доступом из лифтового холла;

— навес от дождя во внутреннем дворе, который сделает прогулки комфортными даже в непогоду.

На территории комплекса предусмотрены детский игровой комплекс из натуральных материалов и спортивная площадка. Внутри — практичные и функциональные планировочные решения с просторными кухнями-столовыми.

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой. Для удобства будущих жильцов предусмотрены специализированные встроенные помещения для размещения кондиционеров на балконах и лоджиях.

Безопасность обеспечит огороженная территория жилого комплекса с системой видеонаблюдения, а служба консьержа в холле будет дополнительно контролировать доступ в закрытый двор. Все это позволит будущим жильцам прочувствовать все преимущества комфортного жилья.

Только на старте продаж у клиентов есть возможность ознакомиться с полным ассортиментом квартир, выбрать для себя лучшую планировку и получить максимальную скидку при полной оплате квартиры.

Для тех, кто пожелает воспользоваться рассрочкой платежа, предусмотрены особые индивидуальные условия без переплат и предоставления дополнительных документов. Предложение ограничено.

Подробности — в отделе продаж по телефону: (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

Проектная декларация размещена на сайте panperm.ru, на сайтах застройщика pancityproject.ru и atmosferaperm.ru.

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