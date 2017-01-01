К патриотической акций присоединились 10 тысяч жителей Прикамья

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Фото: Константин Долгановский

В субботу, 3 февраля, в Перми состоялась патриотическая акция «Россия в моем сердце». Она прошла на городской эспланаде и собрала более 10,2 тыс. жителей Пермского края.

В этот же день жители различных субъектов РФ вышли на митинги-концерты, чтобы поддержать российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, и почтить память героев, погибших в Сталинградской битве.

На пермском мероприятии были организованы включения из разных городов страны, выступления представителей спортивных федераций Пермского края и творческих коллективов региона.

Также в митинге в краевой столице приняли участие генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ» Юлия Мехоношина, депутаты краевого Законодательного собрания Сергей Яшкин и Валерий Трапезников. Спикеры подчеркивали единство и силу российского народа, способность отстоять свои интересы в борьбе за справедливость.

«Сегодня важно сплотиться и поддержать российских спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на Олимпиаде в Пхёнчхане. Им нужна наша поддержка», — отметил Александр Башминов.

К патриотической акции присоединились члены и сторонники партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии». По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Пермского края Вячеслава Григорьева, в акции приняли участие свыше 1,3 тыс. партийцев региона.

«Спорт должен быть вне политики, — поясняет Вячеслав Григорьев. — События последних дней показали, что отстранение многих наших олимпийцев от игр были несправедливыми, и это чистые спортсмены. Российские спортсмены в Пхёнчхане будут соревноваться как нейтральные атлеты. Но нейтральных побед не бывает, медали и кубки российских олимпийцев будут лучшим ответом на любые вызовы и провокации».

В целом по всей стране в патриотических акциях, митингах и концертах приняли участие свыше 250 тыс. представителей «Единой России».

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае