За год онлайн-расписание общественного транспорта в Перми посмотрели более миллиона человек Чат-ботом для Viber уже воспользовалось порядка 2,5 тыс. человек

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Как сообщили в МКУ «Гортранс», за прошлый год на сайт «Общественный транспорт города Перми» заходили более одного миллиона пользователей. При этом количество регулярных просмотров мобильного расписания общественного транспорта Перми увеличилось на 42%.

Напомним, система информирования о работе городского пассажирского транспорта включает в себя сайт «Общественный транспорт города Перми», его мобильную версию, чат-бот для Viber и телефон справочной службы. С помощью сайта можно узнать плановое расписание, посмотреть движение нужного маршрута в режиме онлайн, узнать время прибытия или рассчитать время в пути от начальной до конечной остановки.