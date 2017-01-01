В Перми представили новую схему размещения киосков План ориентирован на обеспечение торговыми объектами отдалённых районов города

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Фото: Константин Долгановский

На совещании по вопросам развития города власти Перми презентовали губернатору Прикамья Максиму Решетникову план систематизации размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

Заместитель главы администрации краевой столицы Виктор Агеев отметил, что новая схема ориентирована на обеспечение торговыми объектами отдалённых районов города и учитывает потребности населения. Также в схеме особое внимание уделяется центральным и прогулочным улицам Перми, которые являются визитной карточкой города.

Кроме того, новый порядок вносит изменения в договорные отношения с предпринимателями. Договор на право размещения павильонов и киосков заключается на 5 лет. Срок действия договора на размещение передвижных объектов устанавливается органами местного самоуправления Пермского края. Также власти Перми собираются создать муниципального оператора, который будет заключать договора на торговлю в нестационарном объекте.

По итогам совещания губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение обсудить предлагаемую схему размещения НТО с представителями общественных организаций, представляющими интересы бизнеса, уполномоченными по правам предпринимателей в Пермском крае, депутатами и экспертным сообществом. Также глава региона попросил уделить особое внимание обеспеченности города киосками по продаже периодической печати и питьевой воды.

«Учитывая социальную значимость киосков в «спальных» районах, важно, чтобы размещённое количество торговых точек соответствовало потребностям жителей», — подчеркнул Максим Решетников.