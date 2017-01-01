Сильные снегопады обойдут Пермь стороной Большая часть территории края окажется вне зоны снегопадов

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Сегодня, 5 февраля, в первой половине дня зона осадков накроет только северо-западные и частично северные районы края. На остальной территории ожидается лишь сильный ветер. Как сообщает Гис-Центр ПГНИУ, за сутки в Гайнском и Чердынском районах выпадет 7-12 мм осадков, а на крайнем северо-западе края — до 15-20 мм. В Перми слабый снег ожидается в понедельник лишь во второй половине дня. Там выпадет не более 1-2 мм осадков. Температура воздуха по всей территории края ожидается в пределах -3…-7°, в Перми — -4…-5°.

6 и 7 февраля сохранится облачная и тёплая погода с температурой воздуха в ночные часы -5…-10° и днём -2…-7°. Однако вскоре начнётся похолодание, и к выходными минимальная температура воздуха понизится до -13…-18° (в низких местах до -25°). Дневная сохранится выше отметки -10°.

Напомним, за выходные в Москве и Московской области выпало больше месячной нормы осадков. Повалило более двух тыс. деревьев. Один человек погиб из-за падения дерева.