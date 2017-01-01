На участие в Startup Tour в Перми подано 100 заявок

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Завершён приём заявок для участия в региональном этапе самого крупного в России роад-шоу по поиску перспективных инновационных проектов Open Innovations Startup Tour в Перми.

Сотня участников подали заявки по трём трекам регионального этапа, больше всего конкурсантов заявилось по направлению «Информационные технологии». В настоящее время Фонд «Сколково» проводит отбор стартапов в финал, который пройдет 6-7 февраля, по каждому треку будут выбраны до 15 проектов.

Пермь станет первым городом, принимающим Startup Tour в 2018 году. Региональный этап уже проводился здесь четыре года назад. Тогда из 80 представленных проектов были отобраны 15 лучших, сообщают в администрации губернатора Прикамья.

Вице-президент по стратегии и инвестициям Фонда «Сколково» Екатерина Иноземцева рассказала, что одним из новшеств форума этого года станет женский трек. По её словам, в рамках каждого этапа Стартап Тура будут проходить сессии, посвящённые особенностям женского предпринимательства. А лучшие женские проекты будут отобраны для участия во Втором евразийском женском форуме, который пройдет в сентябре.

Региональный этап Startup Tour пройдёт на площадках «Технопарк Пермь» и «ЭР-Телеком Холдинг». В мероприятии примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Во время роад-шоу у стартапов будет возможность пообщаться с одним из самых успешных предпринимателей Европы, советником президента Фонда «Сколково» Пеккой Вильякайненом, а также с основоположником российской IT-индустрии, создателем венчурного фонда Almaz Capital Partners и инкубатора Runa Park Александром Галицким.

Региональный этап Стартап Тура проходит при поддержке правительства Пермского края и фестивального проекта «Пермский период. Новое время».