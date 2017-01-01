В Соликамске жильцы дома платили за неработающий лифт

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Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, лифты в многоэтажном доме по ул. Цифриновича, 15 не работали и даже не были введены в эксплуатацию. При этом жильцам приходилось платить за не оказываемые услуги.

В результате люди пожаловались в прокуратуру. Ведомство потребовало от управляющей организации ООО «ЖУ «Клестовка» устранить нарушения, и в январе 2018 года жильцам сделали перерасчёт.



