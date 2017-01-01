Руководство УФСИН Пермского края заставили купить некачественную обувь

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Бывшего замначальника ФСИН России Олега Коршунова и двух его соучастников подозревают в хищении 90 млн руб., выделенных на покупку обуви для осуждённых Пермского края и Липецкой области.

По версии следствия, Олег Коршунов договорился с генеральным директором ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Смбатом Арутюняном, что тот предоставит ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России, которым руководил его второй соучастник — Виталий Морусов, более дешёвые материалы для изготовления обуви. Низкое качество сырья не соответствовало условиям госконтракта. Предприниматель считал, что обувь будет шить унитарное предприятие, но она изготавливалась в исправительных колониях.

Как сообщает пресс-служба СКР, после этого высокопоставленный чиновник потребовал от начальников территориальных органов ФСИН России заключить с «Производственно-промышленным домом» госконтракт на поставку обуви для заключённых. В результате УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю перечислили на счёт ФГУПа, который изготавливал обувь лишь по документам, более 90 млн руб.

Также в деле говорится, что затем руководитель «Производственно-промышленного дома» перечислил деньги на счёт фирм, подконтрольных Смбату Арутюняну, под видом платы за материалы и аренду оборудования. Впоследствии бюджетные деньги были похищены.

Отметим, помимо махинаций с закупками обуви для заключённых, Олега Коршунова подозревают в мошенничестве с поставками в пенитенциарные заведения сахарного песка и автомобильного топлива. Общий ущерб от действий бывшего высокопоставленного сотрудника ФСИН оценивают в 300 млн руб.