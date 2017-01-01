Новым брендом Прикамья станет природный парк «Пермский»

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Постановлением регионального правительства принято Положение о первом в Пермском крае природном парке «Пермский», а также распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения «Природный парк «Пермский».

Парк создан на территории Красновишерского, Горнозаводского, Чусовского и Гремячинского муниципальных районов, городского округа «Город Губаха», Лысьвенского городского округа и включает 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в долинах рек Усьва, Чусовая, Вишера.

По данным проектировщиков, природные объекты, входящие в природный парк «Пермский», посещают порядка 170 тыс. человек в год. Как пояснили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья, за счёт обустройства территорий и мероприятий по популяризации экотуризма количество посетителей может увеличиться в 1,5-2 раза.

Кроме того, не исключается возможность расширения границ природного парка. Сейчас можно выделить еще 10 территорий, природоохранный и рекреационный потенциал которых весьма велик. Например, уникальные ландшафты горных тундр, широколиственных лесов, островной лесостепи, болотных комплексов. В частности, в природный парк могут войти Осинская лесная дача и Адово озеро. Карта природного парка со всеми входящими в него природными объектами будет опубликована на сайте Министерства природы Прикамья.

«Перед нами стоят задачи по сохранению природных и историко-культурных объектов, по созданию условий для регулируемого туризма и отдыха, а также по содействию социально-экономическому развитию территорий, — отметил министр природных ресурсов Дмитрий Килейко. — Первый в регионе природный парк «Пермский» должен стать новым брендом региона».

Для учёта общественного мнения и эффективного развития природного парка планируется создать совет, в который войдут представители краевых ведомств, организаций и бизнеса, а также неравнодушные жители Прикамья.

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение минприроды Прикамья организовать сбор предложений по созданию новых экологических троп, обустройству территории природного парка, а также сбор информации о выявленных нарушениях. Также глава Прикамья предложил рассмотреть вариант размещения информации на интерактивном портале «Управляем вместе».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края