Пермский край получит из федерального бюджета деньги на переселение 225 семей Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на сайте кабмина

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В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году планируется выдать 7273 государственных жилищных сертификата на общую сумму 14,87 млрд руб.

Пермский край получит 424,1 млн руб. на оформление 225 жилищных сертификатов. Большая часть из них — 200 сертификатов — полагается людям, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В Прикамье это жители Гайнского, Косинского и Кочёвского районов. Ещё 13 сертификатов получат граждане, признанные вынужденными переселенцами. Девять выдадут людям, подвергшимся радиационному воздействию во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на предприятии «Маяк» и т.д. И ещё три сертификата получат жители ЗАТО «Звёздный» на переселение из закрытого административно-территориального образования.