В Прикамье застройщики за год увеличили объём строительства на 46%
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За 2017 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 16 тыс. 256 квартир общей площадью 1 млн 85 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья увеличился на 2,3%, сообщает Пермьстат.
Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств построены жилые дома общей площадью 454 тыс. кв. м, что на 45,6% больше по сравнению с 2016 годом.
Cредняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в 2017 году составила 36 тыс. 741 руб.
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