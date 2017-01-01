В Прикамье застройщики за год увеличили объём строительства на 46%

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Фото: Константин Долгановский

За 2017 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 16 тыс. 256 квартир общей площадью 1 млн 85 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод жилья увеличился на 2,3%, сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств построены жилые дома общей площадью 454 тыс. кв. м, что на 45,6% больше по сравнению с 2016 годом.

Cредняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в 2017 году составила 36 тыс. 741 руб.



