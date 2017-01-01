В Прикамье начальника путевой станции подозревают в получении взятки
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Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении начальника одной из специализированных путевых машинных станций Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».
По версии следствия, за 205 тыс. руб. мужчина разрешил предпринимателю пользоваться железнодорожной машиной «Пума 2012» без оформления соответствующего договора.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
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