В Прикамье начальника путевой станции подозревают в получении взятки

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Фото: Константин Долгановский

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении начальника одной из специализированных путевых машинных станций Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

По версии следствия, за 205 тыс. руб. мужчина разрешил предпринимателю пользоваться железнодорожной машиной «Пума 2012» без оформления соответствующего договора.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.