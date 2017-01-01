Рост производства в филиале «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» за 2017 год составил более 10%

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвёл производственные итоги 2017 года. За отчётный период предприятие выпустило рекордный объём товарной продукции — 913,6 тыс. тонн. Из них 240,3 тыс. тонн товарного аммиака и 673,3 тыс. тонн карбамида. Для сравнения, в 2016 году завод произвёл 825 тыс. тонн товарной продукции.

Увеличение производства по сравнению с 2016 годом связано с отменой в 2017 году капитального ремонта на агрегате аммиака, сокращением остановки на капитальный ремонт агрегата карбамида, снижением продолжительности внеплановых ремонтов и увеличением производительности агрегатов аммиака и карбамида.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Динамика годовой выработки товарной продукции, представленная на диаграмме, наглядно показывает, что предприятие развивается, постепенно совершенствуя технологическое оборудование и навыки персонала. Объемы производства зависят и от продолжительности остановок агрегатов на ремонт. В 2017 году в условиях постепенного оживления рынка минеральных удобрений мы сосредоточили усилия на безаварийной работе и перевыполнении производственной программы, параллельно работая над документацией по проектам развития. В 2018 году перед нами стоят задачи, решение которых позволит продолжить наращивать суточную выработку агрегата аммиака «ПМУ».

По сообщению пресс-службы «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми