В Перми вновь объявили аукцион на патрулирование парковок Первый аукцион на проведение мониторинга не состоялся, так как единственный участник торгов не доказал, что на их рации есть кнопка «Нажми и говори»

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Фото: Константин Долгановский

Пермская дирекция дорожного движения объявила новый аукцион 31 января. Максимальная цена контракта осталась прежней — более 499 тыс. руб.

В техническом задании говорится, что для ловли нарушителей требуются два автомобиля, оснащенные видеорегистратором и поисковым маяком ГЛОНАСС-GPS+. Экипаж автомобиля должен состоять из двух человек, имеющих водительское удостоверение категории «В». Оба экипажа будут патрулировать зону платных парковок, выявлять автомобили нарушителей, взаимодействовать с ГИБДД, снимать эвакуацию автомобилей на видеокамеру и вовремя предоставлять в дирекцию отчеты о состоянии парковочного пространства. Маршруты патрулям будет формировать заказчик.

Заявки принимаются до 8 февраля. Аукцион пройдёт 12 февраля.