Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ЧП в Саранах

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Горнозаводского района организовала проверку по факту полного отключения теплоснабжения в посёлке Сараны.

Напомним, 21 января с 00.30 до 10.30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в посёлке Сараны Горнозаводского района, в результате чего произошло размораживание теплотрассы и отключилось центральное теплоснабжение.

С 22 по 26 января в Саранах был введён режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС находилось 26 многоквартирных жилых домов, а также МБОУ «Средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад № 26» и фельдшерско-акушерский пункт. Под угрозой оказались жизнь и здоровье около 600 жителей поселка, в том числе более 150 несовершеннолетних детей. Люди были вынуждены находится в пунктах обогрева или использовать печное отопление.

Для ликвидации аварии потребовалось подключение краевых служб и мобилизация подрядчиков со всего края.

Первоначально устранение аварии на сетях электроснабжения осуществляли собственники сетей АО «Сарановская шахта «Рудная», которые своевременно не оповестили о происшествии управляющие компании, органы местного и районного управления.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы с требованием дачи незамедлительной уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц АО «Сарановская шахта «Рудная». 1 февраля следственные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Отметим, в настоящее время теплоснабжение в посёлке Сараны полностью восстановлено.