Молодёжь Прикамья предложит свои идеи, преображающие города

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В Пермском крае впервые запущен конкурс, результатом которого станет создание «Банка идей» с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий. Одна из целей конкурса — привлечение молодёжи к созданию образа городов.

В четверг, 1 февраля, в пермской школе «Мастерград» состоялось торжественное открытие конкурса «Идеи, преображающие города». В нём приняли участие депутаты Государственной думы РФ Игорь Шубин и Игорь Сапко, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Татьяна Русакова, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин, член Общественной палаты Прикамья Михаил Борисов, главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми Илюса Збруева, эксперты в области архитектуры и градостроительства.

Игорь Сапко напомнил, что в прошлом году в Перми и других городах России прошли масштабные работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. «В федеральном бюджете мы предусмотрели средства на продолжение программы по формированию комфортной городской среды на ближайшие три года. Уверен, молодёжь должна быть в первых рядах и задавать тон в этом направлении», — сказал депутат.

Его коллега Игорь Шубин отметил, что молодые люди, как правило, являются только «пользователями» городской инфраструктуры. «Однако взрослые не всегда могут понять запросы молодёжи и создать для неё необходимые условия. И через общение, самовыражение подрастающего поколения можно найти лучшие решения городских пространств», — подытожил Игорь Шубин.

Гостями торжественного открытия стали участники конкурса, школьники и представители учебных заведений из территорий Пермского края, студенты пермских вузов — порядка 400 человек.

«Конкурс призван освежить нашу градостроительную сферу, придать импульс развитию Перми и городов Прикамья, по-настоящему преобразить их. И никто лучше молодых людей не справится с решением этой задачи. Вполне возможно, имена сегодняшних конкурсантов через несколько лет будут известны далеко за пределами Перми и края. А в Прикамье появятся зримые свидетельства их таланта и творческого вдохновения!», — отметил Юрий Уткин

Благоустройство российских городов, улучшение существующих общественных пространств и создание новых — эти задачи решает президентская программа «Формирование комфортной городской среды». Особое внимание уделяется общественному участию в разработке предложений, идей и контролю за преобразованиями в сфере благоустройства. Конкурс «Идеи, преображающие города» — это шанс для молодых жителей Пермского края изменить городской облик, поработать в одной команде с признанными мастерами градостроительства.

После торжественного открытия для участников разных возрастов провели мастер-классы по дизайну современного городского ландшафта, основам проектирования, познакомили с современными градостроительными практиками.

Справка:

Конкурс проходит в трех номинациях: «Улица детства» (возраст от 10-18 лет); «Городские реновации» (от 18-25 лет); «Профессиональные сообщества» (от 25 лет).

От молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет будут ждать идеи по преображению дворов и общественных мест на территории Пермского края. Сбор заявок продлится до 15 февраля 2018 года. После подведения итогов ребят поощрят поездкой в Анапу в детский лагерь.

От участников конкурса по группам «от 18 до 25 лет» и «от 25 лет и старше» будут ждать проекты благоустройства дворов и общественных территорий на примере конкретных объектов, расположенных в городах Пермского края. Сбор заявок продлится до 9 марта.

Победители во второй возрастной категории получат возможность пройти практику в дизайнерских и архитектурных бюро. Победитель в третьей возрастной категории награждается поездкой в Казань для ознакомления с лучшими российскими практиками благоустройства территорий.

Организаторами конкурса являются правительство Пермского края, Региональная служба по тарифам, администрация города Перми, краевое отделение партии «Единая Россия», региональный общественный совет Пермского края федерального проекта «Городская среда», МАОУ «Средняя общеобразовательное учреждение «Мастерград» г. Перми, КГАПОУ «Пермский строительный колледж», Пермская региональная общественная организация по развитию социокультурных проектов «Улица Детства». Конкурс проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае



