Потерявшим работу после создания горокругов придётся писать заявления на получение выплат Представители правительства объяснили порядок выплаты денежных пособий для безработных чиновников

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Вчера, 1 февраля, прошло заседании рабочей группы по подготовке закона о финансовом обеспечении муниципалитетов в связи с преобразованием в городские округа. В этот законопроект входят два аспекта — компенсация городским округам доходов по НДФЛ, которые они теряют после изменения статуса территории, и выплата денежного пособия муниципальным служащим, которые после объединения не смогут найти работу.

Все поправки носили уточняющий характер. В частности, члены рабочей группы проголосовали за то, чтобы денежное пособие бывшим чиновникам выплачивалось напрямую из бюджета Пермского края, а не муниципалитетов. По словам председателя рабочей группы Елены Зыряновой, главным распорядителем денег станет министерство территориального развития. Но представители кабмина, присутствующие на заседании, сообщили, что решение ещё не принято, и администратором может быть назначен кто-то другой.

После этого депутат Заксобрания Александр Шицын поинтересовался, не повлияют ли на получение дотаций из федерального бюджета обязательства, которые бюджет края на себя сейчас берёт. Министр финансов Елена Чугарина ответила, что рисков нет, даже учитывая дотационность региона, так как ограничение идёт в не объеме, а в форме обязательств. Однако правовое регулирование всего процесса объединения на федеральном уровне пока отсутствует.

«Поэтому губернатор поручил внести в федеральное законодательство дополнительные нормы, которые бы позволяли регионам и муниципалитетам стимулировать муниципалитеты, не способные выполнять свои полномочия, к объединению и укрупнению. 15 и 16 февраля губернатор посетит Сочинский форум. Там будут Дмитрий Медведев, представители Минфина, Минэкономразвития и других федеральных ведомств. И Максим Решетников во время своего выступления поднимет вопрос о том, что это нужно отрегулировать до конца, так как объединительные процессы уже назрели. Сейчас мы пытаемся создать в правовом поле новую практику. Риски есть, мы их понимаем и пытаемся заранее их минимизировать», — сообщила министр финансов.

Депутат Заксобрания Александр Третьяков спросил, как быстро контролирующий орган будет реагировать на изменение размера выплаты, если чиновник внезапно нашёл работу. Напомним, право на получение пособия имеют глава района, его заместители, председатель Земского собрания, глава администрации района и его заместители, глава поселения, а также председатель гордумы или Совета депутатов. Им компенсируют потерянный доход в течение одного года. В случае если чиновник сможет найти работу, но его зарплата будет ниже зарплаты до объединения, ему будут доплачивать разницу.

Елена Зырянова отметила, что эта выплата, как любая социальная выплата, носит заявительный порядок. Если человек устроился на работу, то оснований на получение денег у него больше не будет.

«Если ему переплатят, значит, ему удержат. Скорее всего, выплата будет производиться не в этот же момент, а в отчетный период. Если чиновник скроет, что устроился на работу, то будет нести ответственность по всей строгости закона. А если нашёл работу, то должен подтвердить своё трудоустройство. При этом, если размер заработной платы полностью покрывает размер компенсации, ему ничего больше выплачивать не будут. Если его трудоустройство не полностью обеспечивает его доход, то мы будем доплачивать разницу. Порядок выплаты будет отрегулирован постановлением правительства, и там всё будет прописано очень детально», — пояснила глава бюджетного комитета.

После этого Александр Шицын предположил, что главы администраций, где объединение планируют начать только через год или два, сейчас могут взять себе в штат кучу заместителей, чтобы после объединения те получали выплату из краевого бюджета. Однако первый заместитель министра территориального развития Светлана Усачёва ответила, что нанять дополнительных заместителей помешают нормативы. «Чтобы это сделать, главам придётся сократить половину сотрудников. Поэтому риск минимален», — сообщила чиновница.

Ранее ряд муниципалитетов внёс в рабочую группу свои предложения, и депутат Заксобрания Сергей Клепцин спросил, как к ним относятся в минтерразвития. По его словам, в списке есть рекомендации, которые стоит учесть, если «работать в долгую с этим законопроектом».

Замминистра территориального развития Светлана Усачёва сообщила, что все предложения муниципалитетов можно разделить на несколько групп. Например, некоторые муниципалитеты предлагают расширить перечень лиц, которые могут рассчитывать на эту выплату. Но, по её словам, эти предложения посчитали нецелесообразными, так как именно главы и их заместители принимают на себя стратегические решения по социально-экономическому развитию территорий. Кроме того, им сложнее, чем остальным муниципальным служащим, найти работу, соответствующую их прежнему статусу и уровню заработной платы.

Администрация Усольского района, в свою очередь, предложила компенсировать потерянные доходы от НДФЛ не только в случае создания городского округа, но и при объединении администраций. Однако представитель минтерразвития сообщила, что создание объединённой администрации — это внесение изменений в Уставы районов, и законы о преобразовании этот вид не учитывают.

Ещё одна рекомендация поступила от администрации Краснокамского района. Местные чиновники предложили заменить «компенсацию выпадающих доходов» на «увеличение норматива отчислений от НДФЛ». Напомним, при образовании в городской округ часть доходов от НДФЛ выпадает, так как налог имеет разную ставку в зависимости от типа муниципального образования: в районы передаётся 7% от НДФЛ, а в городские округа — лишь 2%. Именно эту разницу собираются компенсировать из краевого бюджета.

Министр финансов Елена Чугарина сообщила, что эту идею уже обсуждали в министерстве, и лично ей она кажется очень логичным.

«Я считаю, что оно имеет под собой экономическое обоснование. Но, к сожалению, в рамках существующего бюджетного законодательства его нельзя реализовать. Там не прописано, что мы можем заменить такие виды дотаций на увеличение нормативов. Но сейчас в Госдуму вносится новая редакция бюджетного кодекса, которую, возможно, примут до конца года. И мы будем туда вносить норму по преобразованным муниципальным образованиям».

После принятия всех поправок, члены рабочей группы рекомендовали законопроект к рассмотрению во втором чтении на ближайшем заседании регионального Заксобрания.