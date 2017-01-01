Депутаты внесли поправки в проект закона о денежной выплате педагогам

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1 февраля рабочая группа депутатов регионального Законодательного собрания рассмотрела поправки к проекту закона «О внесении изменения в часть 8 статьи 23 Закона ПК «Об образовании в Пермском крае».

Законопроектом предлагается внести изменения по предоставлению педагогам, проживающим не только в сельских территориях, права на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья в размере 1 млн руб. Актуальность законопроекта его авторы связывают с необходимостью оперативного решения вопросов кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений.

Всего на рассмотрение депутатского корпуса было вынесено 6 поправок, сообщают в Заксобрании Прикамья.

Первой поправкой были внесены изменения в части индексации единовременной выплаты. Депутаты согласились, что данная выплата не индексируется, так как должна является постоянной вне зависимости от уровня инфляции. Также была принята поправка в части установления критериев отбора образовательных организаций и условий предоставления единовременной денежной выплаты. Одобренные изменения повысили максимальный возраст претендентов для участия в проекте с 35 до 40 лет включительно. Более того, были снижены требования к необходимому педагогическому стажу — в проекте могут участвовать учителя с опытом работы от 3 лет.

Проект закона рекомендован к принятию во втором чтении на февральском пленарном заседании Законодательного собрания края. Рекомендованный срок принятия позволит уже с нового учебного года обеспечить педагогов жильём, а ряду территорий — решить вопрос с дефицитом кадров в школах муниципалитетов.