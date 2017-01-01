В Перми изменится организация дорожного движения

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2 февраля Пермь присоединится к всероссийским памятным мероприятиям в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве в 1943 году. В этот день схема движения транспорта у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу будет изменена, сообщает администрация Перми.

В 12.00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу напротив Дома офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59) состоится церемония возложения цветов.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия часть парковочной зоны для личного транспорта (напротив входа в Дом офицеров по ул. Сибирская) будет закрыта. Ограничение вводится с 19.00 1 февраля до 13.30 2 февраля, движение автомобильного и общественного транспорта Перми по ул. Сибирская будет приостановлено с 12.00 до 13.00, движение трамваев — с 12.10 до 13.00 2 февраля. Схему организации движения можно посмотреть здесь.







