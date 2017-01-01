Прикамье присоединится к всероссийской акции «Россия в моем сердце!»

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3 февраля по всей стране пройдет патриотическая акция «Россия в моем сердце!». В Перми акция состоится под девизом «Вместе за сильную Россию».

На портале социально ориентированных НКО сообщается, что перед участниками мероприятия выступят общественные деятели Пермского края. Будут организованы прямые включения из разных городов нашей страны. Хореографические и вокальные программы представят творческие коллективы региона. Планируются показательные выступления представителей спортивных федераций Пермского края.

Организаторами акции в Перми выступили Пермское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и другие общественные организации Пермского края.

Начало мероприятия — 3 февраля в 12.00 на площади ледового городка.





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