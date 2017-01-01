Модное импортозамещение Пермское профессиональное сообщество модельеров и дизайнеров обсудило перспективы развития региональной моды

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Фото: Виктор Михалев

Круглый стол «Пермские стилисты и дизайнеры: умеем ли мы сотрудничать?» был организован проектом «Стилеобразование» и школой красоты «Арт-мастер». Основными темами обсуждения стали продвижение местного дизайна, борьба с предубеждениями у клиентов и поддержка модной жизни в Перми.

Так, собравшиеся отметили, что в настоящее время пермские стилисты тесно сотрудничают с местными мастерами моды и приучают к этому посетителей. Во-первых, потому что пермские модельеры гораздо легче идут на сотрудничество, чем магазины известных марок: делают скидки и одалживают стилистам вещи. Во-вторых, клиент, всерьёз занявшийся ревизией гардероба, рано или поздно сталкивается с необходимостью что-то сшить, и тут опять не обойтись без модельера. Не всегда этот опыт бывает удачным: «Уникальность востребована сегодня, как никогда, – считает дизайнер Татьяна Бауэр. – В Европе никому не придёт в голову лепить на платье ручной работы этикетку «Валентино», потому что индивидуальный пошив ценится чрезвычайно высоко».

Кроме того, одежда местных дизайнеров может стать серьёзной альтернативой подорожавшим западным брендам, поскольку наши дизайнеры всё ещё шьют на заказ относительно недорого, и многие – очень качественно. Правда, серьёзную конкуренцию им может составить разрастающаяся в последнее время услуга – заказ на индивидуальный пошив через интернет: в Китае, в Ростове-на Дону и т. д., отмечают модельеры.

Однако п ермский дизайн существует не только на уровне индпошива. Есть бутики, отделы в торговых центрах, где он зримо представлен. «Если клиент предлагает пойти в какой-то магазин, я всегда предложу альтернативу – отделы с коллекциями местных мастеров, – говорит стилист Лара Володина. – Стилист и имидж-дизайнер могут и должны быть проводниками в этот мир – мир пермской моды. Нужно показать, объяснить, почему так ценна, актуальна сегодня индивидуальность, насколько это трендово».

В завершение круглого стола участники приняли решение устраивать ежесезонный шоу-рум пермских дизайнеров, приурочивая его к ярким культурным событиям в городе. Это будет место, в котором дизайнеры смогут не только представить и продавать свои коллекции, но и напрямую общаться с публикой, в чём им будут помогать стилисты.

Первый такой шоу-рум предполагается открыть в дни фестиваля «Высокий сезон», который в конце апреля проводит педагог и дизайнер Людмила Карнаухова.

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