Автобусы оказались в Перми самым «пунктуальным» видом общественного транспорта МКУ «Гортранс» составило рейтинг пермских перевозчиков по итогам работы в четвёртом квартале 2017 года

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Фото: Константин Долгановский

Рейтинг формировался на основании отчётных данных навигационного контроля диспетчерской службы МКУ «Гортранс». Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, работа транспорта оценивалась по общему выполнению рейсов, выполнению первых и последних рейсов, а также регулярности движения. Под регулярностью движения понимается количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более пяти минут.

В результате выяснилось, что расписание маршрутов в городе выполняется в среднем на 97,2%. Регулярность движения автобусных маршрутов составляет 98,5%, а трамваев и троллейбусов — 98,0%.

Максимально соблюдают расписание автобусные маршруты №21, №73, №58, №66, №14, №10, №27, №74, №19 и №44. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты №5, №12 и №13. Среди трамвайных в лидерах — №3, №13, №5 и №4. Суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют порядка 98%.

В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие на автобусных маршрутах №7, №49, №24, №37 и №38. У большинства из них суммарные показатели рейтинга составляют не ниже 90%. Статистику подпортил только маршрут №7, у которого выполняемость рейсов в четвёртом квартале оказалась равна 62,5%.

В учреждении отметили, в прошлом году расписание автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов неоднократно корректировалось с учётом реальной дорожной обстановки, пробок, перекрытия дорог и сезона. Корректировки позволяют перевозчикам соблюдать расписание и двигаться с минимальными отклонениями от графика. Кроме того, с перевозчиками, чьи маршруты нарушают регулярность движения, проводят работу по недопущению подобных ситуаций.