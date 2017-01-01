«Виртуальный кабинет» депутатов краевого парламента заинтересовал коллег из других субъектов

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Специалисты аппарата Государственного совета республики Крым приехали знакомиться с опытом работы Законодательного собрания Пермского края. Их заинтересовал вопрос создания и функционирования единого открытого информационного пространства краевого парламента.

Гости Законодательного собрания с большим интересом отнеслись к наработанному опыту. Многие информационные решения, по словам крымчан, позволят наладить свободный и оперативный обмен информацией.

Так, коллеги из Крыма отметили, что в Пермском крае, помимо традиционных систем, имеющихся в большинстве регионов, применяются инновационные решения. Мобильное приложение «Виртуальный кабинет» предоставляет депутату доступ к документам, сопровождающим законотворческий процесс, в режиме единого окна. Приложение даёт возможность работать с документами по вопросам повестки пленарного заседания, аннотирования представленных материалов, возможность быстрого поиска вопросов по чтениям и комитетам. Важно, что по такому же принципу организована отдельная виртуальная площадка для Молодёжного парламента.

Кроме того, чтобы создать единое информационное пространство между Пермью и муниципалитетами края, Законодательное собрание совместно реализует проект «Виртуальный кабинет депутата представительного органа муниципального образования». По нему депутаты из территорий могут получить доступ не только к своим повесткам, но и к вопросам, рассматриваемым краевыми депутатами, представительными органами других муниципальных образований и наоборот.

Сегодня более 42 муниципалитетов используют этот ресурс, который по итогам VIII конкурса десяти лучших IT-проектов для госсектора признан «Лучшим облачным решением».