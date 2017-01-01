Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 2 февраля

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Энергия развития и преобразований. В Перми продолжается реализация проекта «Школа на пятёрку». В его рамках в нынешнем году примут учащихся новые корпуса школ №42 и №59. Глава города Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства на площадке школы №59.

Друг ты мне или не друг… Статистика укусов собак за прошлый год удручает.

Первоклассная запись. Пермские школы примут рекордное количество первоклассников.

Мастер-класс от чемпиона. Юные пермские хоккеисты получают уроки мастерства.

Дом будущих звёзд каратэ. В новом спортивно-образовательном центре «Киокушинкай» состоялась церемония посвящения в спортсмены.

Пермь раскрывает таланты. В течение февраля и марта в краевой столице будут проходить конкурсные мероприятия в рамках зонального этапа XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Дмитрия Кабалевского.

«Блошиный рынок» ждёт гостей. Пермяков приглашают на ярмарку уникальных вещей.

Офис для мам. В Перми появился коворкинг для работающих мам с детьми.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте friday.perm.ru и в социальной сети «ВКонтакте».

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