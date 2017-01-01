Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 2 февраля
Энергия развития и преобразований. В Перми продолжается реализация проекта «Школа на пятёрку». В его рамках в нынешнем году примут учащихся новые корпуса школ №42 и №59. Глава города Дмитрий Самойлов проинспектировал ход строительства на площадке школы №59.
Друг ты мне или не друг… Статистика укусов собак за прошлый год удручает.
Первоклассная запись. Пермские школы примут рекордное количество первоклассников.
Мастер-класс от чемпиона. Юные пермские хоккеисты получают уроки мастерства.
Дом будущих звёзд каратэ. В новом спортивно-образовательном центре «Киокушинкай» состоялась церемония посвящения в спортсмены.
Пермь раскрывает таланты. В течение февраля и марта в краевой столице будут проходить конкурсные мероприятия в рамках зонального этапа XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Дмитрия Кабалевского.
«Блошиный рынок» ждёт гостей. Пермяков приглашают на ярмарку уникальных вещей.
Офис для мам. В Перми появился коворкинг для работающих мам с детьми.
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