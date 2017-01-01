В посёлке Сараны снят режим чрезвычайной ситуации

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Вчера, 31 января, на заседании правительства Пермского края было объявлено о снятии режима чрезвычайной ситуации в посёлке Сараны. Об этом сообщил губернатор региона Максим Решетников.

Напомним, 21 января с 00:30 до 10:30 произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение в посёлке Сараны Горнозаводского района, в результате чего произошло размораживание теплотрассы и отключилось центральное теплоснабжение.

По состоянию на 23 января в посёлке без тепла оставались жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребёнка. Для ликвидации аварии потребовалось подключение краевых служб и мобилизация подрядчиков со всего края.

«Главы Горнозаводского района и поселения вовремя не доложили масштабы бедствия и не сообщили об этом в управление региональной службы по тарифам. Нужно сделать выводы из этой истории, что ряд территорий Пермского края оказался не готов к внештатной работе. Длительное время средства по системам теплоснабжения в некоторых муниципалитетах не вкладывались. Сейчас идёт пересмотр инвестпрограмм. Во-первых, необходимо пополнить резервные ресурсы по части ЧС. Во-вторых, на договорной основе необходимо организовать работу ремонтных и обеспечивающих организаций. Важно провести тренировку глав районов и поселений, потому что не все способны работать в чрезвычайных ситуациях», — заявил Максим Решетников.

Также губернатор поблагодарил организации и муниципалитеты, которые были задействованы в устранении ЧС.