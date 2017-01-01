В Гайнском районе дети-сироты не могут получить жильё

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Администрация Гайнского района в 2017 году не смогла обеспечить жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-за завышенных требований к подрядчикам. Более 1,3 млн руб. были не освоены и возвращены в бюджет Пермского края.

Согласно требованиям аукционной документации, дома должны были быть обеспечены водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и газом. Однако в Гайнском районе жилых помещений с таким уровнем благоустроенности нет.

«В районе есть постройки, но они частные. Застройщики благоустраивают район настолько, насколько это возможно. Мы стараемся устранить все недостатки и не допускать повторения ситуации», — сообщила «Новому компаньону» замглавы Гайнского района по социальной и внутренней политики Валентина Нефедьева.

Сейчас готовится новая конкурсная документация для проведения аукциона.

Прокурором района главе администрации внесено представление. В результате три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вопрос находится на контроле прокуратуры района.

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