На «Пермской ярмарке» пройдут фестивали робототехники С 13 по 17 февраля в Выставочном центре «Пермская ярмарка» состоятся Дни робототехники в Пермском крае

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

13 и 14 февраля пройдет открытый окружной фестиваль «Робофест Урал». Участниками станут дети и молодые люди в возрасте от 5 до 30 лет из разных регионов России. Победители Фестиваля получат право участия во Всероссийском молодежном робототехническом фестивале «РобоФест-2018». Также в эти дни при содействии МЧС состоятся робототехнические соревнования по экстремальной робототехнике «Робототехника безопасности», где участники должны потушить пожар с помощью роботов.

14 и 15 февраля пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Робототехника и образование: школа, университет, производство», а с 15 по 17 февраля — всероссийский фестиваль First Russia Open — национальный отбор для крупнейших робототехнических международных соревнований, участие в котором примут сильнейшие команды России и других стран.

В последний день, 17 февраля, пройдёт открытый зимний кубок России по гонкам дронов. Как сообщают организаторы, это первые зимние российские соревнования гоночных квадрокоптеров для российских и зарубежных команд.

Все дни фестиваля для зрителей будут работать различные интерактивные площадки, мастер-классы, а также выставка роботов. Вход свободный.