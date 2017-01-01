Губахинский суд заблокирует в Интернете инструкцию по даче взяток

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На сайте, зарегистрированном в Германии, была размещена информация о способах дачи взятки.

Так как беспрепятственный доступ к такой статье способствует совершению преступлений и может причинить вред развитию несовершеннолетних, Губахинский городской суд признал её запрещённой к распространению на территории России.

После вступления решения в законную силу статья будет заблокирована, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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