Губахинский суд заблокирует в Интернете инструкцию по даче взяток
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На сайте, зарегистрированном в Германии, была размещена информация о способах дачи взятки.
Так как беспрепятственный доступ к такой статье способствует совершению преступлений и может причинить вред развитию несовершеннолетних, Губахинский городской суд признал её запрещённой к распространению на территории России.
После вступления решения в законную силу статья будет заблокирована, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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