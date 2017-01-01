До конца зимы пермяки смогут бесплатно кататься на коньках

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Со 2 февраля и до конца зимнего сезона в краевой столице будет организовано бесплатное посещение городских катков, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя главы администрации Перми Людмилу Гаджиеву.

Так, бесплатное массовое катание будет организовано на открытых катках «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 67б), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9) и «Молния» (улица Волховская, 26)

Посещать бесплатно катки все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 22.00.