В Перми начато строительство двух детских поликлиник

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Вид на Орджоникидзевский район Перми с левого берега Камы

Фото: Сергей Копышко

newsko.ru

В рамках реализации адресно-инвестиционной программы Пермского края на ближайшие пять лет, в краевой столице начато строительство двух детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах, а также лечебного корпуса с инженерным блоком на территории Оханска. Заказчиком-застройщиком объектов выступает Управление капитального строительства Пермского края.

Общая площадь поликлиники в Кировском районе (ул. Шишкина, 20) составит более 5 тыс. кв. м, она будет рассчитана на 350 посещений в смену. Строительство поликлиники планируется завершить в конце 2018 года. Сметная стоимость объекта с учетом софинансирования из федерального бюджета составляет 290 млн руб, сообщают в Министерстве строительства и архитектуры Прикамья.

Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе (ул. Социалистическая, 20) будет рассчитана на 200 посещений в смену. На данный момент на объекте ведутся подготовительные строительные работы. Стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 150 млн. руб. Ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на февраль 2019 года.

Кроме того, в Оханске начато строительство лечебного корпуса с инженерным блоком, рассчитанного на 22 койки. Ввод объекта в эксплуатацию также запланирован на февраль 2019 года. В настоящий момент ведутся земляные работы по разработке котлована — установка опалубки под фундаменты. Стоимость строительных работ — более 130 млн. руб.

Всего, по данным регионального Минстроя, до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц и 4 врачебных амбулатории.