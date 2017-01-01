Дольщики «Первого Пермского микрорайона» проголосовали за создание ЖСК
Большинство из них получат субсидии из бюджета Пермского края
Вчера, 30 января, состоялось совещание, на котором дольщики Первого Пермского микрорайона приняли решение о достройке объекта в рамках жилищно-строительного кооператива. За его создание проголосовали 77% присутствующих.
«Несмотря на то, что в ЖК «Первый пермский» самое большое количество пострадавших участников — 287, гражданам удалось договориться и принять непростое решение о способе достройки объекта. Создание дольщиками ЖСК — это первый шаг к завершению строительства объекта, без которого достройка была бы невозможна. Важно, что в результате принятого дольщиками решения, достройка домов может осуществляться с использованием мер государственной поддержки, разработанной правительством региона — принятого закона Пермского края 144-ПК, гарантирующего выплаты субсидий широкому перечню категорий граждан», — прокомментировали создание ЖСК в Министерстве строительства и архитектуры Прикамья.
Все объекты предполагается достроить к 2021 году за счёт средств ПАИЖК. Ориентировочная стоимость достройки — 300 млн руб. Стройка будет проходить под контролем ПАИЖК и других структур.
Напомним, в 2013 году «КамСтройИнвест» получила разрешение на строительство в селе Лобаново 110 тыс. кв. м жилья. На первом этапе предполагалось возвести 12 трёхэтажных домов на 515 квартир. Летом 2015 года стройка была заморожена, а через год полиция возбудила уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере». В начале августа Арбитражный суд Пермского края признал компанию-застройщика банкротом. В августе краевые власти представили результаты обследования двенадцати домов «Первого пермского микрорайона». По мнению экспертов, большинство из них в случае завершения строительства и переделки конструкций будут пригодны для проживания. Одно здание придется разбирать и возводить заново.