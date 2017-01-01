Молодёжный парламент Перми провёл первое заседание

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Вчера, 30 января, в краевой столице состоялось первое заседание молодёжного парламента Перми.

На заседании были утверждены регламент, рабочие органы, состав комиссии, сообщают в Пермской городской думе. Был рассмотрен план работы на I полугодие 2018 года, который, в частности, включает в себя реализацию социально-значимых проектов на территории Перми, участие членов молодёжного парламента в общегородских мероприятиях, сотрудничество с молодёжными объединениями при представительных органах других городов.

Председателем парламента была избрана Айна Якупова, первым заместителем председателя стала Дарья Белякова-Тихонова, в должности секретаря утверждена Наталья Шестакова.

Депутат Государственной думы РФ Игорь Сапко подчеркнул важность работы с молодёжью. По его словам, этот тренд декларируется на федеральном уровне. «Сегодня открывается новая история взаимоотношений между городской властью и активной молодёжью. Рад, что молодёжный совет, который мы создавали в Перми, отработал эффективно и сейчас преобразуется в полноценный молодёжный парламент. Вижу много знакомых лиц, с кем не один год работали вместе. Призываю всех к полноценному диалогу и сотрудничеству», — сказал Игорь Сапко.

Напомним, 24 октября 2017 года Пермская городская дума приняла решение о создании молодёжного кадрового резерва и молодёжного парламента. Столица Прикамья вошла в региональную программу «Развитие молодёжного парламентаризма в Пермском крае». Срок полномочий молодёжного парламента и молодёжного кадрового резерва Перми составляет два года.