За обрушение крыши дома директора УК оштрафовали на 200 тыс. рублей Управляющая компания не осматривала крышу после сильных снегопадов

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В марте 2017 года в поселке Скальный Чусовского района под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома. Это, в свою очередь, привело к разрушению несущих строительных конструкций и других частей здания, разрушению труб системы отопления и затоплению квартир горячей водой.

Выяснилось, что управляющая компания не проводила внеплановые осмотры крыши после сильных снегопадов. Генерального директора УК обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и оштрафовали на 200 тыс. руб. Также суд запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.