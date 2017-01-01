Конкурс на замещение должности руководителя Фонда капремонта продолжится
Региональная служба по тарифам приняла решение отменить лишь первый этап конкурса на замещение должности руководителя «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», который состоялся 15 января, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники в кабмине.
Напомним, вчера, 30 января, конкурс на замещение должности главы Фонда капремонта отменили по требованию прокуратуры. В конце прошлого года в надзорное ведомство поступила жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. Прокуратура направила в РСТ соответствующий запрос. Там факт нарушения признали и отменили конкурс.
Вчера днём также состоялся второй этап конкурса. Онлайн-тестирование прошли и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв.