В центре Перми предложили установить знак ВЛКСМ и памятник династии Строгановых

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Депутат Госдумы, бывший мэр Перми и член правления «Пермского землячества» Игорь Шубин рассказал, какие памятники можно установить на Комсомольском проспекте

«В этом году у нас исполняется 100 лет ВЛКСМ. Мы уже обсуждали с губернатором и Дмитрием Самойловым проект установки памятника комсомолу в виде комсомольского значка в начале Комсомольской площади — конце Комсомольского проспекта в районе бывшего магазина «Белочка». На установку бюджетные деньги не нужны. Многие из нас были в комсомоле, и я думаю, что нашлось бы немало людей, которые бы поддержали эту идею и финансово поучаствовали в установке знака».

Также на сайте пермского землячества собираются опубликовать проект монумента, посвящённого династии Строгановых.

«Это памятник не Анике, которого мы вручаем на Строгановской премии, а именно династии, семье Строгановых. Предпочтительнее всего поставить монумент на продолжении набережной, рядом с Соборной площадью. Концепция у нас тоже готова. Сейчас мы также согласовываем её с краем», — пояснил депутат.

Кроме этого, Игорь Шубин считает, что к 300-летию Перми в городе нужно создать хороший, красивый, достойный» монумент просветителю Стефану Великопермскому. В качестве места предлагается территория рядом с часовней Стефана Великопермского на Комсомольском проспекте.

При этом депутат Госдумы отметил, что все памятники нужно поставить на баланс, «найти им хозяина, чтобы за ними следили, ухаживали и мыли после голубей».