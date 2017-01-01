Максим Решетников: «Ценообразование должно быть честное» В Прикамье подвели итоги работы дорожно-транспортного комплекса в 2017 году и обозначили планы на текущий год

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 31 января, на заседании правительства Пермского края подвели итоги работы дорожно-транспортного комплекса Пермского края в 2017 году и обозначили планы по строительству и ремонту дорог на текущий год.

Министр отметил, что в 2017 году построено и реконструировано более 45 тыс. км дорог края. Из них капитально отремонтировано около 800 км дорог и 148 км мостов.

«За последние пять лет в Пермском крае таких результатов работы не было. Объём средств дорожного фонда впервые в 2017 году перешагнул за отметку 12 млрд руб. Состояние дорог является приоритетом для региона, поэтому в 2017 году прослеживается тщательное отношение к проблеме и соответствующее финансирование. Объём исполнены бюджетных обязательств составил порядка 97 %. Это также показатель того, что мы не только выделили средства, но и вложили их в отремонтированные дороги», — заявил Николай Уханов.

Среди значимых для края инвестиционных проектов министр отметил строительство линейной части транспортной развязки и очередь от Сылвенского до Бродовского тракта Восточного обхода Перми, строительство транспортной развязки дороги Пермь-Усть-Качка. Автомобильные дороги местного значения были реконструированы в Усольском районе, Чусовских городках. Для проведения Чемпионата мира по летнему биатлону также был выполнен ремонт пяти объектов протяжённостью 7 км.

Кроме того, было принято решение о передаче 441 км автодорог местного значения в региональную собственность.

Планируется, что в этом году ряд инвестиционных проектов будет продолжен. В 2017 году продолжится реконструкция автодороги Чусовой-Калинино-Верхнечусовские Городки. Работа будет проведена в три этапа. Всего будет отремонтировано более 15 км дорог.

Сейчас проведены конкурсы по реконструкции автодороги Частые-Бабка. Выбрана подрядная организация.

В Березниках будет отремонтирована ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через Каму. С 2017 года выполняется строительство дорог в микрорайоне Любимов. Все работы планируется закончить к концу 2019 года.

В планах на 2018-2022 год в Прикамье — ремонт автодороги Березники-Соликамск, строительство обхода Чусового, реконструкция ул. Шоссе Космонавтов от Мулянки до аэропорта «Большое Савино».

В столице региона также будет проведена реконструкция участка ул. Шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку включительно. Здесь будет построена двухуровневая транспортная развязка с ул. Промышленной и ул. Оверятской. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

«Хочется отметить положительную тенденцию возвращения денег в дорожный фонд. Это позволит в течение трёхлетки построить более 90 км дорог и 2 тыс. км дорог к концу года отремонтировать. Хочу также отметить, что объём средств на муниципальные дороги будет сохранён. В 2018 году с учётом переходящих остатков будет потрачено порядка 4,6 млрд руб. без учёта средств проекта «Безопасные и качественные дороги», — добавил министр.

К 2019 году завершится строительство Восточного обхода Перми и обхода Куеды.

В рамках подписанного в июне 2017 года концессионного соглашения о строительстве моста через реку Чусовую проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. На его строительство будет привлечено более 9,6 млрд руб. из федерального бюджета, 1,3 млрд руб. — из краевого, более 3,1 млрд руб. — средств концессионера.

Объём средств дорожного фонда равен 9,5 млрд руб. на 2018 год. Но с учётом переходящих средств бюджет составит более 10,3 млрд руб.

Депутат, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин отметил, что по прежнему в крае существуют проблемы ценообразования строительства. Виктор Плюснин предложил решить этот вопрос на законодательном уровне.

«Действительно, ценообразование должно быть честное, потому что подрядчики должны определить разумную форму рентабельности для того чтобы инвестировать и идти вперёд», — согласился губернатор Пермского края Максим Решетников.

Губернатор также поручил министру промышленности Николаю Уханову держать на контроле вопрос по обходу Куеды . Помимо этого, Максим Решетников предложил выработать план работы по строительству и реконструкции дорог на следующие пять лет.



