Пермь предложили сделать лыжной столицей России

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 31 января, мэр Перми, депутаты пермской гордумы и депутаты Госдумы от Пермского края обсудили развитие города.

Депутат Госдумы Александр Василенко предложил построить в Перми лыже-роллерную трассу за счёт федеральной программы.

«Пермь — это город заслуженных лыжников России, Советского союза и т.д. Пока не понятно, что будет с дальнейшим участием наших спортсменов в Олимпийских играх. Но я разговаривал с лыжной и биатлонной командами. Они нуждаются в базе для тренировок. Вчера мы говорили, что нужно сделать ещё одну трассу — лыже-роллерную. Распишите проект под федеральную программу, и Федерация поддержит. Разделите программу с Удмуртией, и можно сделать серьёзный спортивный кластер. Зачем глобальные задачи вроде культурной столицы Европы? Сделайте Пермь лыжной столицей России. Это реальная задача и более лёгкий проект, как строительство бассейна», — пояснил депутат.

Напомним, сейчас в Перми нет лыже-ролерной трассы. В советские времена были три асфальтовых полотна, но сейчас они находятся в нерабочем состоянии. Спортсменам приходится переезжать в Чайковский (300 км от Перми), где в прошлом году прошли чемпионаты России и мира по летнему биатлону, или тренироваться на опасном асфальте. Осенью специальная комиссия, в состав которой вошли представители министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, администрации Перми, а также представители региональных учреждений лыжных гонок и биатлона, определила потенциальные площадки для размещения новой лыже-роллерной трассы. Приоритетными стали три варианта: комплекс Пермского государственного технического университета, лыжная база «Прикамье» и земельный участок рядом с ЛБК «Пермские медведи». Сейчас специалистам комиссии предстоит выбрать наиболее оптимальный вариант размещения.

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