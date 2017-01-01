«ЕвроХим» применяет уникальные российские буровые подземные машины

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В Перми разработана новая бурильная установка по заказу «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». Опытно-промышленный образец буровой подземной машины колонкового бурения (БПМ-1к) был спроектирован и изготовлен Пермским научно-исследовательским технологическим институтом (ПНИТИ).

Установка предназначена для геологоразведочного бурения скважин и технологических шпуров в подземных горных выработках. Небольшие габаритные размеры и маневренность делают машину уникальной и позволяют осуществлять работы в горных выработках, пройденных комбайновыми комплексами на Усольском калийном комбинате. Перемещение новой техники по горным выработкам и выполнение работ по бурению осуществляется как в автономном режиме, так и с питанием от шахтной электросети.

В Пермском научно-исследовательском технологическом институте состоялась торжественная презентация новой машины с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова, представителей ПНИТИ, сотрудников Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим» и других предприятий. В ближайшее время бурильная установка будет доставлена на новый калийный рудник.

Как отметил глава Прикамья, реализация этого заказа — результат промышленной кооперации в Пермском крае. «Основу пермской экономики составляют наши сырьевые компании, которые активно осваивают залежи пермской земли. На территории Пермского края реализуется ряд крупных проектов, крупных даже по масштабам Российский Федерации, и один из крупнейших проектов — это создание нового производства компании «ЕвроХим», — отметил губернатор Максим Решетников. — Очень важно, что инвестиции компании оборачиваются заказами для наших машиностроительных предприятий. Это работа промышленной кооперации в деле».

Заместитель технического директора — начальник управления по горным работам ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» Андрей Бруев подчеркнул, что для компании важно применять надёжное и безопасное оборудование. Сегодня в руднике уже работает уникальная техника, разработанная специалистами ПНИТИ, которая отлично показала себя на практике. Новая буровая машина также позволит обеспечить безопасность горных работ и повысить производительность предприятия.

По мнению экспертов, такой машины в России еще не было, а зарубежные аналоги значительно больше по размерам и менее мобильны. С помощью новой техники усольские калийщики смогут оперативно решать вопросы, связанные с геологоразведочным бурением.

Сегодня сотрудники Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим» продолжают проходку горно-капитальных выработок и завершают строительно-монтажные, пусконаладочные работы на всех промышленных объектах, включая инфраструктуру предприятия. В настоящее время на новом калийном Руднике собраны и работают 8 комбайновых комплексов «Урал-20Р».

С начала ведения горных работ пройдено более 19 км горно-капитальных выработок, на поверхность выдано около 900 тыс. тонн каменной соли и более 30 тыс. тонн сильвинитовой руды. Промышленное производство хлористого калия на новом руднике компания «ЕвроХим» планирует начать в 2018 году.

По сообщению ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»