Карта ГУЛАГа в Прикамье пополнилась колониями

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пермское краевое отделение общества «Мемориал»

Пермский «Мемориал» сообщает об очередном обновлении информации на электронной «Карте ГУЛАГа в Прикамье»

Напомним, что этот ресурс мемориальцы начали создавать пять лет назад с намерением собрать вместе сведения обо всех местах заключения и ссылки, действовавших в сталинский период на территории нынешнего Пермского края. Это спецкомендатуры и штабы крупных лагерных управлений, тюрьмы, многочисленные спецпосёлки и «отдельные лагерные пункты», зоны, колонии, командировки. Каждый такой объект выделяется на региональной карте отдельной пиктограммой и сопровождается собственной архивной справкой.

Главной особенностью карты является то, что вся информация о таких гулаговских учреждениях берётся из ранее секретных документов НКВД — сводных таблиц, дислокаций, справок, приказов, которые в настоящий момент рассекречены, хранятся в государственных и ведомственных архивах и доступны исследователям.

«Все созданные и опубликованные на сайте справки — чрезвычайно сухие, и внешне отдают какой-то малоинтересной бухгалтерской отчётностью. Авторы ресурса к тому же максимально ушли от собственных оценок, здесь практически нет их комментариев, скорее, только пояснения, необходимые для понимания отдельных терминов и вопросов. Здесь только цифры и факты», — рассказывает председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал» Роберт Латыпов.

Чаще всего, справки содержат крайне скупые сведения: о численности «спецконтингента» на конкретный период времени, о категориях репрессированных, о видах производственной деятельности. Реже можно найти упоминания фамилий начальников, описание жилищных и бытовых условий, сообщает пермский «Мемориал». Но даже этот минимум информации, по мнению авторов карты, вполне достаточен, чтобы каждый такой «населённый пункт» был отмечен и нашёл в ней своё отражение.

На сегодняшний день электронная «Карта ГУЛАГа в Прикамье» включает в себя уже 1311 объектов. В обновлённой версии появились 44 новых объекта с архивными справками, относящиеся к одной категории — исправительно-трудовым колониям, которые подчинялись региональному Управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД (позднее — УМВД) Молотовской области (сокращённо — УИТЛК).

Отметим, что предыдущее обновление карты произошло в июле 2017 года и было посвящено информации о самых первых спецпоселениях на севере Уральской области. Ранее были опубликованы сведения об особой группе учреждений ГУЛАГа в Прикамье — это проверочно-фильтрационные лагеря НКВД СССР, где содержались бывшие бойцы Красной Армии, побывавшие и выжившие в плену во время Второй мировой войны, а также оказавшиеся на оккупированной территории лица призывного возраста.



