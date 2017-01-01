Пермская компания выплатит 500 тысяч рублей за повреждение памятника археологии

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В июне 2016 года ООО «Пермнефтестрой» проводило работы по капитальному ремонту трубопроводов на территории объекта культурного наследия федерального значения «Красный Яр I, городище» в деревне Городище Осинского района. Однако, как выяснилось впоследствии, земляные работы были проведены с нарушением требований законодательства, что привело к ухудшению состояния и частичному уничтожению объекта археологического наследия — культурных наслоений почвы.

Постановлением судьи Осинского районного суда от 8 декабря 2017 года ООО «Пермнефтестрой» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 500 тыс руб.

Основанием для привлечения юридического лица к административной ответственности послужило повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), сообщают в Пермском краевом суде.

Несмотря на то, что нефтепровод, подлежащий реконструкции, проходит через зону с особыми условиями использования, специальных археологических работ и мероприятий в целях сохранности объекта культурного наследия подрядная организация не провела.

Судья Пермского краевого суда оставил постановление судьи районного суда без изменения, поскольку вина компании полностью подтвердилась собранными по делу доказательствами. Решение вступило в законную силу.