Яндекс обновил панорамы Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Яндекс

Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — проехал по улицам города в августе-сентябре 2017 года. Съёмочная группа также побывала в Краснокамске и съездила в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — его панорамы появились на Яндекс.Картах впервые, сообщает пресс-служба компании.

На новых снимках представлены также здания и сооружения, построенные в городе за последние годы: дома в жилом комплексе «Медовый», развязка Западного Обхода и улицы Космонавта Леонова, торговый центр «СпешиLOVE» — в 2014 году, во время предыдущего приезда панорамомобиля в Пермь, он только строился.

Многие места сняты более подробно, чем раньше. Например, теперь пользователи могут рассмотреть на снимках ротонду в парке «Райский сад» или побывать у памятника воинам-дзержинцам. Все фотографии сделаны в высоком разрешении, любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности.

Во время поездки съёмочная группа сделала почти 55 тыс. фотографий, из которых получилось около 13,5 тыс. круговых панорам. Они охватывают более 500 километров улиц, дорог и тропинок в Перми и её окрестностях. Это уже четвёртый приезд панорамомобиля Яндекса в Пермский край — предыдущие съёмки в регионе прошли в 2009, 2011 и 2014 годах.