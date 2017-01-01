В Прикамье продлён срок приема заявок на конкурс «Пионер госуслуг»
По просьбам участников конкурса срок приёма заявок на конкурс «Пионер госуслуг» продлен до 28 февраля включительно, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
Напомним, участниками конкурса могут стать все школьники Прикамья с 1 по 11 классы. Победителями конкурса станут участники, предоставившие наибольшее число подтверждённых учетных записей на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на сайте «Электронный дневник».
Итоги подведут 30 марта 2018 года. Всего будет определено 18 призеров в разных возрастных группах. Призами за первые места станут приставки интерактивного телевидения 2.0 от ПАО «Ростелеком». Главный приз конкурса, современный ноутбук, будет вручен школьнику, который предоставит наибольшее количество новых учётных записей.