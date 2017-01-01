Пермские МФЦ начали приём заявлений для голосования на выборах президента РФ

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С 31 января по 12 марта 2018 года во всех региональных отделениях МФЦ жители Пермского края могут подать заявления о включении в список избирателей по месту фактического пребывания. Для получения услуги потребуется только паспорт. В случае отсутствия документа, например, в период его замены, подойдет временное удостоверение личности.

Как отмечают в пресс-службе Многофункциональных центров, в заявлении гражданину необходимо указать избирательный участок, на котором ему будет удобнее реализовать своё конституционное право 18 марта 2018 года. Процесс получения услуги занимает не более пяти минут и оказывается непосредственно в момент обращения в МФЦ.

Напомним, для пермского МФЦ услуга по приёму заявлений от избирателей не новая. Впервые многофункциональные центры опробовали её на прошедших в прошлом году выборах губернатора Пермского края. Менее чем за два месяца специалисты приняли 3265 заявлений.

Кроме того, написать заявление можно и в электронном виде через Единый портал госуслуг. Для этого в разделе «Паспорта, регистрации, визы» необходимо выбрать услугу «Выбор избирательного участка для голосования». Подать заявление через ЕПГУ можно только в том случае, если у гражданина имеется подтвержденная учетная запись. Для подтверждения регистрации необходимо обратиться в любой многофункциональный центр «Мои документы».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края