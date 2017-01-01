В Прикамье отменили конкурс на замещение должности главы Фонда капремонта Причиной стал недостаточный срок на подготовку заявок

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в РСТ, конкурс на замещение должности главы Фонда капремонта отменили по требованию прокуратуры. В конце прошлого года в надзорное ведомство поступила жалоба от человека, который хотел поучаствовать в конкурсе, но не успел получить справку об отсутствии судимости. Этот документ делают в 30-дневный срок, в то время как заявки на участие принимались лишь с 28 декабря по 15 января. Прокуратура направила в РСТ соответствующий запрос. Там факт нарушения признали и отменили конкурс.

В РСТ заверили, что новый конкурс объявят в скором времени. Причём там будут новые сроки, чтобы все, кто хочет, успели заявиться.

Отметим, сегодня днём состоялся второй этап конкурса. Онлайн-тестирование прошли и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин и главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв.