Космонавт Виктор Савиных станет почётным пермяком Правление Пермского землячества в Москве решило удостоить лётчика-космонавта Виктора Савиных званием Почётного члена землячества

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Фото: polkrf.ru

Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин на пресс-конференции, посвящённой старту выдвижения на Строгановскую премию 2018 года.

Церемония принятия космонавта «в пермяки» пройдёт в самом ближайшем будущем и будет обставлена необычно. Земляки соберутся, чтобы вместе посмотреть фильм «Салют 7», где рассказывается об одном из космических полётов Савиных, за который он был удостоен звания Героя Советского Союза, и послушают рассказ космонавта о том, как это было на самом деле.

Виктор Савиных — выпускник Пермского техникума железнодорожного транспорта. В 2017 году он стал лауреатом Строгановской премии Пермского землячества в номинации «За честь и достоинство». Он станет десятым человеком, ставшим Почётным членом землячества. До него подобной чести удостаивались последняя представительница рода Строгановых баронесса Элен де Людингаузен, генерал-майор Геннадий Зайцев, профессор Евгений Сапиро, академик Валерий Черешнев, ветераны Великой Отечественной войны Василий Брюхов и Михаил Одинцов, советские государственный деятели Борис Коноплёв и Константин Галаншин, а также ещё один космонавт — Алексей Леонов.