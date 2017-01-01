«Теперь всё в руках пермяков...» Стартовала процедура номинирования на Строгановскую премию по итогам 2017 года

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Фото: Константин Долгановский

По традиции, о старте выдвижной кампании рассказали на специальной пресс-конференции представители правления Пермского землячества в Москве — депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин, исполнительный директор РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко и представитель землячества в Перми Виталий Призюк.

В этом году кампания начинается раньше, чем обычно. Правление землячества собралось специально перед самым Новым годом, чтобы обсудить положение о Строгановской премии и другие оргвопросы, и уже в конце января у пермяков появилась возможность вносить свои кандидатуры Строгановских лауреатов. Раньше старт происходил не раньше середины февраля.

На сайте общественной организации пермскоеземлячество.рф, претерпевшем существенный рестайлинг, 29 января появилась специальная форма, которую нужно заполнить тем, кто хотел бы представить людей, прославивших Пермский край в 2017 году, в номинациях «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в области культуры и искусства» и «За высокие достижения в спорте», а также делами всей жизни — в номинации «Честь и достоинство».

При заполнении формы необходимо помнить, что обязательна фотография номинанта, а также контактные данные заявителя. Иначе кандидатура не будет рассматриваться.

Выдвигать кандидатов можно до 10 апреля включительно, и правление Пермского землячества очень надеется, что пермяки проявят активность с первых дней кампании, а не в последнюю неделю выдвижения. «Теперь всё в руках пермяков!» — завершил своё выступление Игорь Шубин.

После завершения кампании экспертные группы будут оценивать кандидатов по каждой номинации, после чего длинный список поступит в комиссию, которую возглавляет Игорь Шубин. Комиссия составит короткий список, где на каждую номинацию будут определены по два претендента. Окончательное решение о том, кто станет лауреатами, примет правление землячества.

Церемония награждения Строгановской премией пройдёт в этом году в 13-й раз. В последние годы церемония проходила в Перми, однако нынче она вернётся в Москву, поскольку её необходимо будет совместить с организационным съездом землячества, на котором состоятся перевыборы правления общественной организации. Планируется провести торжественные события в середине июня, но точные дата и место пока не определены.

Основной темой театрализованной церемонии станет 295-летие Перми.

Спикеры пресс-конференции рассказали, что Строгановская тема по-прежнему волнует пермяков и представителей Пермского землячества в Москве. Активно обсуждается возведение памятника Строгановым в Перми. По мнению большинство представителей землячества, это не должен быть скульптурный портрет основателя династии Аники Строганова, как на статуэтке, которая вручается лауреатам премии. Выбор, скорее всего, будет сделан в пользу групповой композиции, прославляющей целую династию.

Большой эмоциональный отклик у членов землячества вызвал рассказ о пермском школьнике Магомеде Казымове (гимназия № 11), который проделал огромную исследовательскую работу о Строгановских традициях в Добрянке и даже взял интервью с последней представительницей династии Строгановых Элен де Людингаузен. За своё исследование мальчик был награждён путёвкой в «Артек».



