Евгений Ковалевский: Когда ты живёшь вместе с океаном, ты становишься океаном Путешественник, проплывший «кругосветку» на парусном катамаране, рассказал, как познать истину через взаимодействие с природой

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На прошлой неделе путешественник и учёный из Томска Евгений Ковалевский встретился с пермяками. Путешественник неоднократно, рискуя жизнью, пересекал океан, поднимался на Гималаи и спускался по горным рекам Эвереста. Он, как никто другой, знает, как стать другом дикой природе и даже как самому стать ей. Из первых уст — о том, где живёт человеческая истина, как выйти на новый уровень самореализации через природу и почему жители Бутана — самые счастливые люди на планете.

Познавать планету через естественную природу

Направление, которое выбрало меня в качестве самореализации, я называю «развитием человека через вхождение в природу». По моим представлениям, каждый человек получает от рождения предназначение. Мне было предложено познавать планету через естественную природу. Под естественной природой я понимаю не парковую зону, не обработанный сквер, а то, в каком виде мы получили планету Земля.

Та истина, которая имеется на планете и которая ведёт к смыслу жизни, возникла в тот момент, когда появилась планета. Точка отсчёта истины началась с формирования Земли, по разным оценкам, около 5 млрд лет назад. И эту истину сегодня несёт природа. Меня всегда интересовало, какую роль имеет человек в познании этой истины, участвует ли он в её формировании и зачем создана субстанция «человечество». Тот инструмент, который я выбрал, называется «взаимодействие с дикой природой».

Из моих попыток понять, что такое Земля, 35 лет были посвящены вхождению в естественные реки. Так, 12 лет томская команда, иногда объединяясь с Кузбассом, штурмовала гималайские реки. Для того чтобы погрузиться в дикую реку, я много лет занимался экстремальными сплавами.

Вы видите сплав по одной из самых опасных рек мира. Она называется Арун. Река берёт начало в Тебете. Река Арун пересекает главный Гималайский хребет и бежит через Непал. Входит в тройку самых сложных рек мира, которые способен пройти человек.

Река бежит в глубочайшем каньоне, высота стен — 1 км. Туда никогда не заглядывает солнце. Команде из 20 человек (плюс 20 непальских носильщиков, которые несут наше оборудование в случае, если река перекрыта скалами) потребовалось два месяца, чтобы пройти реку. Всё это время мы живём рядом с дикой стихией. Эта река никем не облагорожена, эти скалы такие же, как и были сотни миллионов лет назад.

Чтобы остаться в живых на этой смертоносной реке, томским студентом был придуман плот, который называется «бублик». Два надутых колеса соединены двумя алюминиевыми трубами. Мы сидим внутри, привязаны за пояс, за колени (оттяжки от груди, если очень страшно). На таком плоту можно проходить то, что больше ни на чём пройти нельзя. Плот может переворачиваться по горизонтальной и вертикальной оси.

Сплав осложнялся тем, что 8 лет, во время того как мы штурмовали эти реки, шла война между королём и маоистами — непальскими боевиками, которые боролись за свержение монарха. Неоднократно наша команда попадала в плен, маоисты отбирали у нас камеры, фотоаппараты, деньги, ножи. Один раз убили носильщика. Хотели убить проводника, приходилось вести многочасовые переговоры.

У маоистов свои кумиры — это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Мао Цзэдун. Поэтому всегда, когда мы идём в Непал, те, у кого остались комсосмольские значки, комсомольские билеты и флаг Советского союза, берут эти предметы с собой. Флаг маоистов — это жёлтые серп и молот на красом фоне. Нужно быть готовым к встрече, потому что они всегда с оружием, пулемётами, ружьями, пистолетами, гранатами.

Гималаи — территория прозрения

Томская команда четыре раза прошла южную реку Эвереста и несколько раз северную. Мы дотронулись до инструмента, который позволяет соприкоснуться с душой естественной природы.

Я считаю Гималаи одной из территорий истины. Реальное столкновение с этой тягой к Гималаям произошло в 1976 году. Первую экспедицию я начал готовить в 1998 году, а состоялась она в 2001 году. После этого каждый год я езжу в Гималаи. Я считаю это территорией истины, территорией прозрения. Гималайские горы — это то величие природы, которое формирует определённый баланс на планете Земля: энергетический, нравственный, материальный. Вот таким путём я пытаюсь войти в этот закон и получить знания, которыми не владеет человек.

Это не очень комфортно. Это паника. Это экстремальный спорт. И через месяц такой борьбы с самом собой и своим страхом сплав по горной реке настолько изнуряет нервную систему. После сплава по рекам Эвереста я придумал термин «потеря интеллектуального контроля» — перестаёшь соображать, что происходит вокруг. Тебя двигает мысль, работающая на рефлексах.

Для того, чтобы выйти на новый уровень самореализации, необходимо уехать

Когда ты идёшь в естественную природу, ты получаешь какие-то знания. Их нужно осмыслить. Для меня любимое осмысление — это пойти не в смертельно опасную экспедицию, а в философскую. Я искал на Западном Тибете руинные города и обходил вокруг горы Кайлас. Эта гора самая священная. Она намолена. Чем ближе к ней, тем больше она в тебя входит, по технологиям, которые мы не понимаем.

Я не считаю себя человеком, который использует общепринятые буддийские или индуистские инструменты, я веду себя, как практический географ. Под медитацией я понимаю форму сосредоточения, когда ты позволяешь себе отключиться от суеты. Для того чтобы выйти на новый уровень саморазвития, обязательно нужно уехать. Кто-то может, не уезжая, прозревать в позе лотоса. Моя медитация в том,что я оставил всё.

Никто тебя не спасёт в океане

Вы видите карту мира. На ней вдоль экватора — разноцветная линия. По этой линии в течение семи лет сибирская команда впервые в мире проходила океан на надувном парусном катамаране: два баллона, мачта, парус. Это уникальный переход. Катамараны ломало множество раз, поэтому команда была вынуждена возвращаться домой, прилетать обратно в эту точку и продолжать идти дальше. Иногда бывают такие волны, думаешь, что это последняя волна в твоей жизни. Кроме того, преградой являлись туман, штормы, шквалы, пираты.

Пираты бывают разные: обнищавшие военные, рыбаки, которые промышляют пиратством, организованные пираты из Сомали. На Шри-Ланке за нами гнался пиратский катер. Мы не раз сталкивались с ними. Одни однажды приняли нас за других пиратов. Реально в плен мы не попадали.

Кругосветка была закончена 2013 году. Команда из четырёх человек проплыла через 47 стран. Всё это время мы шли на катамаране из трёх баллонов. Один баллон центральный. На нём маленькая палатка для трёх человек. Четвёртый человек на вахте. Круглосуточно идём. У нас нет крыши, у нас нет трюма, туалета, каюты, душа, у нас нет ничего. Мы живём вместе с океаном. В этом большой смысл. Когда ты живёшь вместе с океаном, ты становишься океаном. Становясь океаном, ты получаешь доступ к той истине, которой он владеет. А он владеет ей 3,5 млрд лет. Я называю это машиной времени. Я сажусь в неё и вхожу в естественную природу — точку истинности.

Чаще всего питались порошком, смешивающимся с водой. Шли по обычному GPS. Днём дежурили по 3-4 часа. А так, старались спать в любое время. Пресную воду брали на островах, на какой-то промежуток времени хватало.

— Изменилось ли отношение к смерти?

— Отношение к смерти у нормальных людей одно: я так же, как и все, боюсь смерти, болею. Я такой же нормальный человек, как все. Просто, может, чуть-чуть более настойчивый.

Зачем человек существует?

Этот вопрос привел меня в королевство Бутан. Там живут самые счастливые люди мира, при том что половина жителей находится в зоне «горной болезни». В стране примерно 600 тыс. жителей. Там есть комиссия по валовому национальному счастью и индексы счастья, которыми оценивают уровень внутренней гармонии человека. Индексы внедрены в образование и экономику.

Чтобы понять, что такое индексы счастья, я провёл несколько экспедиций: ходил пешком по высокогорным сёлам, ночевал на полу, потому что у жителей нет кроватей. Большинство крестьян садят рис. В городе люди могут работать на короля, в школе, на почте. Промышленности нет, зато есть 2 тыс. монастырей, в которых находится примерно 100 тыс. монахов. Это материальные носители духовности и нравственности. Основные принципы жизни этой страны — любовь, добро и сострадание.

Люди этой страны счастливы, потому что помогают друг другу. Здесь существует несколько фундаментальных колонн счастья. Одна из них — сохранение природы. Сохраняешь природу — сохраняешь себя. Вторая колонна счастья — это сохранение культуры и традиций. Третья — это хорошее управление. Король любит своих людей, люди любят своего короля. Нет ни одного человека, который ему не верит. Четвёртый король Бутана создал парламент, в котором заседают около 10 министров. Нет взяточничества, тюрем, преступности, запрещено курение. Четвёртая — устойчивое экономическое развитие. И всё это было предложено человеку при его формировании.

На мой взгляд, истина базируется на внутренних духовных параметрах человека. Неважно, сколько денег у человека, в конечном итоге важно, счастлив человек или нет. Именно эту цель предложил четвёртый король Бутана на Генеральной ассамблее ООН в 2012 году. Все страны единогласно поддержали тезис, что целью человечества является счастье.

В этом году Евгений Ковалевский снова отправится в Бутан изучать индикаторы счастья. В индикаторах 200 вопросов, которые адаптируются под определённую территорию.

В 2017 году на научной основе в Томском университете была создана лаборатория счастья. Сейчас там составляется план будущей работы по разработке индикаторов счастья для Сибири. Путешественник намерен распространить их на Сибирь, а потом — на всю Россию. В дальнейшем Евгений Ковалевский планирует проводить исследование внутренней гармонии человека.

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