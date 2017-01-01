В «чёрный список» США попали Юрий Трутнев и Дмитрий Рыболовлев

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В «кремлёвском докладе», опубликованном Минфином США, фигурируют сразу несколько лиц, связанных с Пермским краем или имеющих здесь интересы.

В новый санкционный список попали 210 россиян, которые, по мнению американских властей, близки к Владимиру Путину и являются бенефициарами его президентства. Среди них 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 лиц, чьё состояние, по данным минфина США, превышает 1 млрд долларов. В этот список, в частности, внесены бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, бывший сенатор от Пермского края Сергей Гордеев. Кроме того, в списке фигурируют крупные предприниматели, имеющие бизнес-интересы в Прикамье, такие как владелец ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

Добавим, что попадание тех или иных лиц в список не означает автоматического применения санкций. Однако в их отношении будут применяться особые процедуры по изучению источников дохода, собственности, банковских счетов и ценных бумаг. Те же процедуры будут применяться в отношении членов их семей.

«Новый компаньон»