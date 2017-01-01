Пермские музыканты номинированы на премию Opera Awards

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Оркестр и хор MusicAeterna вошли в число номинантов престижной международной премии Opera Awards 2018, сообщают в Пермском театре оперы и балета.

Хор musicAeterna становится номинантом премии уже в пятый раз. Всего в номинации «Хор» в этом году заявлено шесть коллективов. Кроме musicAeterna это, например, хор Баварской государственной оперы, хоры берлинской «Комише опер» и Королевского театра в Мадриде.

Оркестр musicAeterna номинирован на премию впервые. Конкуренцию ему составляют оркестры театра «Ла Скала» (Милан), Немецкой оперы (Берлин), Баварской государственной оперы (Мюнхен), Байройтского фестиваля и Лирической оперы Чикаго.

Премия вручается в 18 номинациях. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии 9 апреля в Лондоне.