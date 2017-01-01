Пермские предприниматели должны заплатить до 5 февраля более 16 млн рублей

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В понедельник, 5 февраля, для юридических лиц заканчивается срок внесения арендной платы за пользование земельными участками на территории Перми.

Плату за аренду должны внести землепользователи более 1300 участков во всех районах города. Информацию о размере арендных платежей можно найти на официальном сайте администрации Перми в разделе Деятельность/ Городские земли/ Земельные платежи/ Узнать размер платежа, либо в отделе администрирования платежей департамента земельных отношений в приёмное время.

Согласно таблице, предпринимателям требуется заплатить до 5 февраля в общей сложности 16,3 млн руб. Наибольшую сумму начислили в Свердловском районе — 4,6 млн руб.

Как сообщает пресс-служба мэрии, юридические лица могут единовременно заплатить за весь год или вносить платежи поэтапно. Следующие месяцы платежа — это июнь и сентябрь 2018 года. В случае несвоевременной оплаты арендатору начислят пени, а злостных неплательщиков ждёт взыскание оплаты и расторжение договора аренды через суд,